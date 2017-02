Katarina Cooper är ny projektledare och marknadsansvarig på Harbour Front. Hon kommer närmast från Sveriges Radio där hon varit projektledare för de mobila tjänsterna.

Robert Jansz är nyanställd affärsutvecklare på Sogeti i Örebro. Han kommer närmast från en liknande tjänst på Know IT Gävleborg.



Philip Huss är ny it-konsult på Ipnett. Har kommer närmast från KTH, där han studerat datateknik med inriktning på datornätverk.

Maria Schütt har anställts som ansvarig för pr, event och marknad på Ipnett. Hon kommer närmast från Södertörns Högskola. med examen i kommunikationsvetenskap och där hon också jobbat som forskningsassisten/författarassisten,

Peter Purmonen har börjat som systemutvecklare på Diversify. Han kommer senast från KG Knutsson.

Bo Westling har börjat på Uclarity, där han huvudsakligen kommer att arbeta med telekomlösningar. Han kommer senast på Verizon Business, där han ansvarade för Unified Communication & Collabration för den nordiska marknaden.

Peter Lange jobbar numera som konsult hos IT-Ledarna. Han jobbade tidigare på ABB.

Andreas Sjöstedt är ny ortschef/verksamhetsansvarig för Sogeti i Karlstad. Han kommer närmast från Schenker, där han jobbade som it-chef för ett av koncernens bolag.

Sverrir Valgeirsson har rekryterats som produktutvecklingschef på Scalado. Han kommer närmast från en roll som teknisk chef på ST-Ericsson.

Magnus Bölske har anställts som produktchef inom Microsoft System Center Data Protection Manager, DPM 2010 på Lumagate. Han kommer närmast från Vattenfall.

Anders Asp är ny seniorkonsult inom Microsoft System Center Service Manager, SCSM 2010 på Lumagate. Han kommer närmast från Västerås stad.

Stefan Roos är nyanställd konsult hos IT Ledarna. Han kommer senast från IT-Arkitekterna.

David Nyman har börjat som konsult inom beslutsstöd, budgetering och planering på Know IT IM Helikopter. Han kommer närmast från Skanska i New York.

Christian Fällberg har börjat som projektledare på EDB Digitala Affärer. Han kommer senast från Ström2.

Andreas Ericsson jobbar numera som chef för professionella tjänster på Scalado. Han kommer närmast från ST-Ericsson.



Annika Lindén Oleander är ny produktchef på Visma Software i Göteborg. Hon kommer närmast från Capgemini och en roll som seniorkonsult.